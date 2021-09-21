Челябинцам вернут «Центральный» автовокзал

В Челябинске будет один автовокзал и три автостанции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске до конца года откроют новую автостанцию в Тракторозаводском районе, а действующие автовокзалы впоследствии переименуют. В частности, снова появится автовокзал «Центральный». Такое название будет носить станция «Южные ворота» у ТК «Синегорье». Об этом КП-Челябинск сообщил руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

После закрытия автовокзала «Центральный» у дворца спорта «Юность» в Челябинске перераспределили транспортные потоки на другие автостанции. По словам Сергея Валеева, «Южные ворота» у ТК «Синегорье» стал основным, и скоро его переименуют.

— Он станет автовокзалом «Центральный», и будет включать в себя два расположенных в разных зданиях терминала — пригородный и междугородний, — рассказал руководитель «Службы организации движения» Сергей Валеев. — Пригородный терминал — в отдельно стоящем современном здании. Междугородний и международный, так как у нас есть направления в Казахстан, — в здании «Синегорья». Мы их разводим, чтобы не было путаницы у людей. Станция «Южная» у областной больницы станет «Южными воротами», «Восточные ворота» откроем на ЧТЗ до конца этого года, «Северные ворота» так и останутся на ЧМЗ у ТК «Орбита».

Подробнее об открытии автостанции «Восточные ворота» на пересечении проспекта Комарова с улицами Бажова и Завалишина читайте в эксклюзивном материале КП-Челябинск.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился полностью перенести автовокзал «Центральный» рядом с дворцом спорта «Юность» в ноябре прошлого года. То, о чем жители просили много лет, сделали в мае 2021 года.

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