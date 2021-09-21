Челябинский депутат Олег Колесников станет соответчиком по делу о многомилионных долгах аптеки «Классика»

Олег Колесников. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Арбитражный суд Челябинской области накануне, 20 сентября, принял решение о включении депутата Госдумы Олега Колесникова в список соответчиков по делу о долгах сети аптек «Классика». Вместе с ним к субсидиарной ответственности хотят привлечь его супругу Лену и дочь Александру.

Основным доводом о включении депутата и его семьи в список соответчиков стало то, что они могут быть лицами, которые контролируют должника. Группа кредиторов аптечной сети требует от компании выплатить сумму в размере 936,5 млн рублей. Кроме того, в рамках споров решается вопрос об аресте имущества должников. Судебное заседание о привлечении к субсидиарной ответственности всех лиц назначено на 9 ноября 2021 года.

Согласно декларации за 2020 год, у четы Колесниковых нет никакого имущества. Жилье, в числе дом на 961 «квадратов» либо служебное, либо в безвозмездном пользовании. У главы семейства годовой доход — 4,7 млн рублей. Лена Колесникова официально заработала около 3 млн рублей. Машин нет.

Сеть «Классика» открылась в 1995 году. В настоящий момент она включает в себя 159 торговых точек в Челябинской и Свердловской областях. Основным соучредителем была Лена Колесникова. Свою долю в компании также имела ее дочь. В 2013 году главным владельцем сети стал Вячеслав Штрекель. В 2017 году семья Колесниковых вышла из состава учредителей, а саму «Классику» признали банкротом.

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