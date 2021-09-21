Партия «Яблоко» направила в СК заявление о фальсификации на выборах в Челябинской области

По данным "Яблока", нарушение было зафиксировано в последний день голосования. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Секретарь челябинского отделения партии «Яблока» Ярослав Щербаков получил жалобу от одного из избирателей о проведении двойного голосования в поселке Бердяуш Сатинского района. В связи с этим политик уже направил заявление в Следственный комитет.

Как сообщает в своем телеграм-канале челябинское «Яблоко», инцидент произошел 19 сентября на избирательном участке №1213 после 17:00. Житель региона обнаружил себя и свою семью в списках проголосовавших, хотя он этого еще не делал. На место пришлось вызывать полицию.

— Считаем необходимым обратить особое внимание на этот случай, так как по словам избирателя, члены его семьи от неизвестных лиц, начали получать навязчивые предложения, забыть это недоразумение — рассказал Ярослав Щербаков.

Напомним, Челябинская область входит в число регионов-лидеров по отмене результатов голосования. Список составлял ЦИК РФ, а его в ходе заседания озвучила председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Всего в перечне находятся 14 регионов. В частности, Челябинская область вошла в него из-за признания реестра заявлений устных обращений о голосовании вне помещения для голосования недействительным.

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