Волонтеры «ЛизаАлерт» создают конные отряды для поисков пропавших людей в Челябинской области

Первый тренировочный поиск людей будет организован через несколько месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области волонтеры отряда «ЛизаАлерт» будут использовать конные отряды для поисков пропавших людей. Такую возможность они получили благодаря грантовому проекту от Объединенной металлургической компании («ОМК-Партнерство»). Об этом пишет издание «Хорошие новости».

На полученные деньги волонтеры уже купили необходимое оборудование для реализации задумки: рации, навигаторы, компасы, а также удобные седла для наездников. Инициатором проекта выступила некоммерческая общественная организация «Добрая лошадка», которая договорилась с конноспортивными клубами об участии в поисках пропавших.

В настоящий момент 14 добровольцев проходят подготовку для того, чтобы в будущем начать искать людей на лошадях. Они не только получат навыки верховой езды, но также будут знать основы навигации и принципы командной работы. Это в свою очередь позволит конным отрядам профессионально решать задачи по розыску людей на пересеченной местности и в лесу. Первый тренировочный поиск будет организован в ноябре.

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