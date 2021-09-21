В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ

Фото: Андрей АБРАМОВ

В шести городах Челябинской области 21 сентября объявили неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Как сообщили в местном гидрометцентре, смог будет держаться в Челябинске, Карабаше, Златоусте, Аше, Коркино и Сатке. Во всех этих городах неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 19:00 22 сентября.

Следует добавить, что в дни с неблагоприятными метеологическими условиями предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальные службы проводить дополнительную уборку. Жителям города в периоды НМУ рекомендуется меньше ездить в транспорте, а также ограничить прогулки на улице.

Обратиться с жалобами на грязный воздух можно в Росприроднадзор: 8-351-237-81-83, Роспотребнадзор: 8-800-100-26-73 или через сайт.

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