В Металлургическом районе Челябинска заметили лося

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official)/vk.com

Жители Челябинска заметили в черте города лося. Животное забрело в промзону в Металлургическом районе. Один из горожан успел сфотографировать лося, преодолевающего железнодорожные пути вскачь. Снимок опубликовали в соцсети. Челябинцы, комментируя фотографию, сообщили, что появление лесного зверя рядом с заводами — не исключительный случай.

Один из рабочих рассказал о еноте, пробравшемся в промышленный цех.

— Еще зайцы, лисы, перепелки, и как-то видела оленя (или косулю, не разбираюсь), — вспоминает неожиданные встречи с природой жительница района. — Вот вы: «Завод, завод, выбросы», а там вон сколько живности.

Ранее туристы в Челябинской области столкнулись с диким медведем. Испугались и люди, и медведь.

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