В Металлургическом районе Челябинска заметили лося

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official)/vk.com
Жители Челябинска заметили в черте города лося. Животное забрело в промзону в Металлургическом районе. Один из горожан успел сфотографировать лося, преодолевающего железнодорожные пути вскачь. Снимок опубликовали в соцсети. Челябинцы, комментируя фотографию, сообщили, что появление лесного зверя рядом с заводами — не исключительный случай.
Один из рабочих рассказал о еноте, пробравшемся в промышленный цех.
— Еще зайцы, лисы, перепелки, и как-то видела оленя (или косулю, не разбираюсь), — вспоминает неожиданные встречи с природой жительница района. — Вот вы: «Завод, завод, выбросы», а там вон сколько живности.
Ранее туристы в Челябинской области столкнулись с диким медведем. Испугались и люди, и медведь.
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