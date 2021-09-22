В Ленинском районе Челябинска образовались огромные пробки

Автомобилисты застряли под мостами
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Водители, пожелавшие выехать утром 22 сентября из Ленинского района Челябинска, столкнулись с проблемами. Сразу на нескольких улицах образовались серьезные дорожные заторы.
Затруднено движение по автодороге Меридиан, там случилась авария. По данным сервиса Яндекс.Пробки, рядом с железнодорожным вокзалом произошло сразу два ДТП.
Иллюстрация: Яндекс.Пробки
Очевидцы сообщают, что под мостами на выезде в сторону Тракторозаводского района легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной.
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