В Ленинском районе Челябинска образовались огромные пробки

Автомобилисты застряли под мостами Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Водители, пожелавшие выехать утром 22 сентября из Ленинского района Челябинска, столкнулись с проблемами. Сразу на нескольких улицах образовались серьезные дорожные заторы.

Затруднено движение по автодороге Меридиан, там случилась авария. По данным сервиса Яндекс.Пробки, рядом с железнодорожным вокзалом произошло сразу два ДТП.

Иллюстрация: Яндекс.Пробки

Очевидцы сообщают, что под мостами на выезде в сторону Тракторозаводского района легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной.

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