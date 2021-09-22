Челябинское отделение СберБанка отправит 500 кг использованного пластика на производство скамеек

В Челябинской области из пластиковых отходов СберБанка будут делать антивандальные скамейки. Совместную экологическую акцию банк запустил вместе с центром утилизации отходов «Чистый Челябинск».

На переработку идут пластиковые сейф-пакеты. Их Сбер использует для перевозки ценностей. Инкассаторский центр банка уже передал «Чистому Челябинску» 586 кг твердого и мягкого пластика — это сами пакеты и пломбы для их опечатывания. Из них будут производить антивандальные скамейки, которые затем установят в общественных местах. Сбер планирует участвовать в акции на регулярной основе.

Вероника Варламова, основатель центра «Чистый Челябинск»:

«Мы выступаем за то, чтобы снижать нагрузку на экологию, поэтому с радостью поддержали инициативу Сбера по передаче полиэтилена на переработку. Одна скамейка «состоит» из 1250 пакетов и 10 000 пломб — это впечатляющие цифры. Радует, что этот пластик не окажется на полигоне, а обретет вторую жизнь и украсит город».

Управляющий Челябинским отделением СберБанка Денис Чугунов:

«Мы не просто заботимся об экологии, но и создаем условия, чтобы вовлечь всех жителей в этот процесс. В прошлом году мы подписали «Зеленый меморандум», предусматривающий отказ от бумажных квитанций за коммунальные услуги. В этом году Сбер высадил десятки тысяч деревьев в Челябинской области, провел «Зеленый марафон», организовал экскурсии на перерабатывающие предприятия. Мы обязательно продолжим работу в этом направлении и призываем всех южноуральцев присоединиться к нам».