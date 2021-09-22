На Лесопарковой в Челябинске перевернулась машина на пешеходном переходе

Авария произошла прямо возле дверей гостиницы «Алмаз» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Утром, 22 сентября, на улице Лесопарковая в Челябинске перевернулась машина на пешеходном переходе. Рядом находится второй автомобиль, Renault, задняя часть которого помята от удара.

Обе машины из-за ДТП полностью заняли две полосы Лесопарковой. Водители, чтобы проехать дальше по улице, объезжают место аварии по встречной полосе. Очевидцы сообщают, что из перевернутой машины идет дым.

Авария произошла прямо возле дверей гостиницы «Алмаз». Прохожие и персонал гостиницы вышли на улицу. О пострадавших в ДТП пока неизвестно.

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