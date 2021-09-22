Подрядчика, недостроившего детский сад в Аше, обязали заплатить 36 млн рублей

Детский сад должны были сдать более полутора лет назад Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области отсудило более 36 млн рублей у ООО «ПремиумСтрой». Московская фирма не смогла завершить строительство детского сада в Аше. Теперь, по решению регионального Арбитражного суда, она должна будет вернуть аванс в сумме 32,45 млн рублей, а также выплатить 3,93 млн рублей в качестве неустойки. Информация о разбирательстве опубликована в электронной картотеке судебных дел.

Контракт на строительство детского сада на улице Танкистов в Аше заключили в 2018 году. По проекту, садик должен был принять 240 воспитанников. Сдать его «ПремиумСтрой» обязался до конца 2019 года. Фактически детский сад не достроен до сих пор. В 2020 году контракт с застройщиком расторгли. Минстрой через суд потребовал возврата денег и выплаты компенсации. После длительного разбирательства суд полностью удовлетворил требования министерства.

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