Служба спасения Челябинска обнаружила тело пенсионерки, которое 2 года пролежало в квартире

Соседи еще до инцидента обратили внимание, что пенсионерка внезапно пропала. Фото: google maps

В Челябинске, 21 сентября, на улице Братьев Кашириных, 97, служба спасения обнаружила тело пенсионерки, разлагавшееся в квартире 2 года. Причиной заглянуть в квартиру к пожилой женщине стала коммунальная авария.

Из-за того, что длительное время никто не открывал входную дверь, сотрудникам спасательной службы пришлось через балкон залезать в квартиру пожилой женщины. Они обнаружили тело пенсионерки и передали его полицейским, чтобы установить причину смерти. Коммунальная авария, из-за которой в жилом доме неделю не было горячей воды, пока не устранена.

Соседи еще до инцидента обратили внимание, что пенсионерка внезапно пропала, и ничего о ней не было слышно около двух лет. Они просили участкового заняться ее поиском. Соседи также обратили внимание на другую деталь — почтовый ящик пенсионерки был завален квитанциями, и никто их оттуда не доставал.

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