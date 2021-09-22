В Челябинской области потеплеет до +16, но ночные заморозки не закончатся

Дождей в ближайшие три дня не обещают
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Метеорологи обещают жителям Челябинской области относительно теплую погоду днем и резкое похолодание ночью.
Сегодня, 22 сентября в регионе будет от +8 до +13 градусов, в южных районах воздух может прогреться до +16.
В четверг и пятницу по всей Челябинской области прогнозируют дневную температуру воздуха от +9 до +16 градусов.
Ветер будет слабым и неустойчивым, осадков специалисты не ожидают.
Несмотря на дневное потепление, ночи останутся холодными, возможны сильные заморозки.
В ночи на 23 и на 24 сентября будет 0, +3, местами – до -5, а на почве даже до -8 градусов.
В регионе также действует режим НМУ. Челябинцы уже накануне жаловались на смог. Сгустившуюся над городом темную пелену было видно невооруженным глазом.
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