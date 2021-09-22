В Челябинской области потеплеет до +16, но ночные заморозки не закончатся

Дождей в ближайшие три дня не обещают Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи обещают жителям Челябинской области относительно теплую погоду днем и резкое похолодание ночью.

Сегодня, 22 сентября в регионе будет от +8 до +13 градусов, в южных районах воздух может прогреться до +16.

В четверг и пятницу по всей Челябинской области прогнозируют дневную температуру воздуха от +9 до +16 градусов.

Ветер будет слабым и неустойчивым, осадков специалисты не ожидают.

Несмотря на дневное потепление, ночи останутся холодными, возможны сильные заморозки.

В ночи на 23 и на 24 сентября будет 0, +3, местами – до -5, а на почве даже до -8 градусов.

В регионе также действует режим НМУ. Челябинцы уже накануне жаловались на смог. Сгустившуюся над городом темную пелену было видно невооруженным глазом.

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