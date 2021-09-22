В Челябинской области еще 365 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом болеют более 9 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 365 новых случаев коронавируса.
От Covid-19 сейчас лечатся 9348 человек.
За день, по данным регионального министерства здравоохранения, скончались 22 больных коронавирусом.
За все время эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 94 тыс. 534 случая Covid-19.
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