В Челябинской области еще 365 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом болеют более 9 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 365 новых случаев коронавируса.

От Covid-19 сейчас лечатся 9348 человек.

За день, по данным регионального министерства здравоохранения, скончались 22 больных коронавирусом.

За все время эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 94 тыс. 534 случая Covid-19.

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