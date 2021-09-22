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Здоровье22 сентября 2021 9:23

В Челябинской области еще 365 человек заболели коронавирусом

От ковидной пневмонии за день умерли 22 пациента
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом болеют более 9 тыс. жителей Челябинской области

Коронавирусом болеют более 9 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 365 новых случаев коронавируса.

От Covid-19 сейчас лечатся 9348 человек.

За день, по данным регионального министерства здравоохранения, скончались 22 больных коронавирусом.

За все время эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 94 тыс. 534 случая Covid-19.

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