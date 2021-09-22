На городской свалке в Челябинске устроят гонку с препятствиями

Скопившиеся на свалке отходы закрыли изоляционными материалами и засыпали землей. Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинске на месте закрытой городской свалки состоится гонка с препятствиями. Соревнования «ECO RACE» устраивают 25 сентября в честь завершения рекультивации свалки, сообщили в региональном министерстве экологии.

— Гонки призваны повысить интерес у креативных молодых

людей, которым не безразлично состояние окружающей их природы, — рассказал замминистра экологии Виталий Безруков.

Поучаствовать в забеге смогут все желающие. Спортсменам нужно будет преодолеть пятикилометровую трассу с двумя десятками различных препятствий. Чтобы перебраться через преграды, потребуется проявить ловкость, силу, выносливость и отменное чувство равновесия.

Время на дистанции будут замерять с помощью электронных чипов. Все участники получат сувенирные наборы, а победителям: вручат памятные призы.

Участникам гонки обещают предоставить теплые раздевалки и горячее питание. Автобусы к месту проведения соревнований в Металлургическом районе отправятся в 9:00 с площади Революции.

Челябинскую городскую свалку называют крупнейшей в Европе. Мусор на нее свозили в течение 70 лет. Полигон находился в черте города, менее чем в километре от жилых домов и в 2 километрах от русла реки Миасс. После закрытия свалки ее решили рекультивировать. Работы начали в 2019 году. По данным минэкологии, преобразовать удалось 74,5 гектаров территории бывшей свалки.

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