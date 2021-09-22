Вакцинация от коронавируса теперь доступна в «Инвитро» в Челябинске

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В «Инвитро» в Челябинске запущена вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V». В соответствии с нормативами национальной прививочной кампании препарат будет предоставляться пациентам бесплатно. Перед вакцинацией каждый пациент проходит бесплатный осмотр у врача терапевта. Иммунизация проводится в два этапа, вторую инъекцию препарата делают через три недели после первой. Медицинский офис «Инвитро», где доступна вакцинация, находится по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, д. 275.

Записаться на вакцинацию можно через контакт-центр по телефону 729-88-33 или лично в медицинском офисе. В день вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой необходимо пройти осмотр врача-терапевта. Он определит, есть ли какие-либо противопоказания, расскажет о возможных реакциях на прививку и при необходимости направит на лабораторные исследования для исключения не очевидно выраженных состояний, при которых вакцинация не безопасна.

У некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно. У инфицированного человека вакцинация может неблагоприятно повлиять на течение уже существующего воспалительного процесса. В связи с этим при планировании прививки, особенно в случае наличия контакта с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней, и у переболевших COVID-19 более шести месяцев назад, проводится исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР на наличие коронавируса SARS-CoV-2 и/ или крови с проведением исследования на наличие антител IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-2 для подтверждения или исключения текущей инфекции COVID-19.

По завершении вакцинации можно будет оценить ее эффективность, выполнив анализ на IgG антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2. Считается, что такое исследование следует пройти не ранее, чем через 42 дня после первой инъекции вакцины.

В первые 2-3 дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам.

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