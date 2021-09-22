В ДТП с переворотом в Челябинской области пострадал пятилетний ребенок

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Три человека пострадали в аварии на трассе Москва-Челябинск в Сосновском районе. ДТП случилось в днем 21 сентября.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, Audi А4 врезалась в ехавший впереди ВАЗ-2115. По предварительным данным, 45-летний водитель иномарки превысил скорость. Возможно, мужчина был пьян, но проходить медицинское освидетельствование он отказался.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Удар сзади был таким сильным, что ВАЗ перевернулся. Травмы получили 41-летний водитель опрокинувшейся машины и ехавшие с ним пассажиры – 41-летняя женщина и пятилетний мальчик. Всех троих с места происшествия увезли в больницу.

В ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

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