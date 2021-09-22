В ГИБДД Челябинска рассказали подробности аварии с перевернувшейся машиной на Лесопарковой

55-летнему водителю «Нивы» оказали первую помощь очевидцы аварии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ГИБДД Челябинска рассказали подробности аварии на Лесопарковой, в которой перевернулась машина. Серьезное ДТП произошло в десятом часу утра на пешеходном переходе возле гостиницы «Алмаз». Как сообщили в Госавтоинспекции, столкнулись два автомобиля Renault и «Нива».

— От удара «Нива» перевернулась. 55-летнему водителю оказали первую помощь очевидцы аварии. Затем его госпитализировали. Женщина, которая была за рулем Renault, не пострадала, — рассказала КП-Челябинск старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Алена Безменова.

Из-за того что машина перевернулась на проезжей части, образовалась длинная пробка. Автомобилисты объезжали место ДТП по встречной полосе.

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