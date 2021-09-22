В Миндортрасе заявили о переименовании автовокзалов Челябинска до конца 2021 года

Станция у ТК «Синегорье» станет Центральным автовокзалом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автовокзалы Челябинска до конца 2021 года получат новые названия. Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, переименование коснется уже работающих станций. Но об открытии к Новому году еще одной, которая уже готова в Тракторозаводском районе и будет названа «Восточные ворота», умолчали.

— В настоящее время на территории города Челябинска работают три автостанции: «Южные ворота» в районе железнодорожного вокзала, «Южная» у областной больницы и «Северные ворота» на ЧМЗ, — говорится в сообщении Миндортранса. — Ключевой в городе является автостанция, расположенная на привокзальной площади ж/д вокзала, поэтому принято решение о ее переименовании в автовокзал «Центральный». При этом, на данном автовокзале будет два терминала: междугородний и пригородный.

Инфографика: пресс-служба Миндортранса Челябинской области

Автостанция «Южная» у областной больницы будет переименована в «Южные ворота», «Северные ворота» сохранят свое название.

Подробнее об открытии автостанции «Восточные ворота» на пересечении проспекта Комарова с улицами Бажова и Завалишина читайте в эксклюзивном материале КП-Челябинск. Современная станция с «теплыми» залами ожидания и хорошим обзором охватит Курганское направление.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился полностью перенести автовокзал «Центральный» рядом с дворцом спорта «Юность» в ноябре прошлого года. То, о чем жители просили много лет, сделали в мае 2021 года.

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