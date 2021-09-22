Прерванный в День города фестиваль «Уральский рубеж» завершат спустя две недели

Фестиваль прервали по указанию полиции. Фото: соцсети

Организаторы решили возобновить фестиваль «Уральский рубеж» в Челябинске.

Фестиваль проходил 11 сентября, в День города, но вынужденно завершился на несколько часов раньше запланированного. Сотрудники полиции попросили музыкантов и зрителей покинуть площадку.

В региональном ГУ МВД позже объяснили, что руководствовались соображениями безопасности. «Уральский рубеж» проводили на территории бывшего Зеленого рынка — слишком близко от места запуска праздничного фейерверка.

На фестивале не успели выступить несколько коллективов, в том числе те, что специально приехали в Челябинск из других городов. Как сообщают организаторы, артисты вновь соберутся 24 сентября на прежнем месте, возле дома №72 по улице Кирова. Начало концерта намечено на 19:00, для зрителей вход свободный.

Выступить собираются «Ананасов и Ко», «Группировка Свердловск», «The Motors», «The Rybushkin Blues Band», «Amber of Eridan» и КИЛД.

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