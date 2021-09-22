Паралимпийская чемпионка из Челябинска Валерия Шабалина получила за медали на Играх в Токио почти 20 млн рублей и квартиру

Валерия Шабалина с тренером Татьяной Новиковой - соавтором ее побед и успехов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В резиденции Челябинской области поздравили участников Паралимпиады-2021. Героиня Игр, трехкратная чемпионка, серебряный призер и обладательница мирового рекорда челябинка Валерия Шабалина кроме благодарственных слов получила от губернатора денежный сертификат (премиальное вознаграждение) на 5 млн рублей, наставница спортсменки Татьяна Новикова — 1 млн рублей.

Участники Паралимпиады от Челябинской области получили от главы региона и правительства по 400 тысяч рублей, их наставники — 200 тысяч рублей. Также сообщается, что инициативе губернатора южноуральские призеры Паралимпийских игр получат квартиры от спонсоров.

Напомним, что Южный Урал на играх в Токио представляли: Валерия Шабалина (плавание, три «золота», «серебро»), Дмитрий Черняев (плавание, «золото»), Анна Сапожникова (легкая атлетика, прыжки в длину, «бронза»), Елена Шах и Александр Ширин (оба — легкая атлетика).

Паралимпийский чемпион Дмитрий Черняев получит от правительства региона вознаграждение в 2 млн рублей, его тренер Михаил Уранов — 1 млн рублей.

Победители и призеры Паралимпиады в качестве премиальных получают за награды такие же суммы, как и олимпийцы, попавшие на пьедестал почета в Токио. За первое место — 4 млн, за второе — 2,5, за третье — 1,7 млн рублей. Не сложно подсчитать, что вместе с премиальным вознаграждением в 5 млн рублей от главы Челябинской области Валерия Шабалина за медали, завоеванные на Паралимпиаде-2021, получит 19,5 млн рублей.

На радио "Комсомольская правда" Челябинск (95,3 FM) Валерия Шабалина и ее тренер Татьяна Новикова рассказали о выступлении, впечатлениях и победах на Паралимпиаде в Токио.

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