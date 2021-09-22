В Челябинской области ожидается солнечная погода с температурой воздуха до +16 градусов

У жителей Южного Урала еще есть возможность насладиться солнечным деньками в сентябре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Челябинской области решила под конец сентября принести теплые солнечные дни. Температура воздуха в регионе будет доходить до +16 градусов как минимум до воскресенья. Такой прогноз дают синоптики местного гидрометцентра.

Теплая погода начнет устанавливаться уже в этот четверг, 23 сентября. В этот день столбик термометра дойдет +11, 16 градусов. Такие же температуры воздуха сохранятся и в последующие дни вплоть 26 сентября. Однако стоит учитывать, что по ночам будут ожидаться заморозки. Местами в регионе они будут доходить до -5 градусов.

Кстати, дожди на этой неделе не ожидаются. Что касается ветра, то он в ближайшие дни будет слабым и не превышать 10 м/c.

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