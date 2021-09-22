Вице-спикер челябинского Заксобрания уходит в отставку из-за результатов думских выборов

Владимир Павлов одержал победу по 189 одномандатному округу. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Вице-спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Павлов в ближайшее время уйдет в отставку. Причиной такого решения стала его победа на минувших выборах в Госдуму. Он избрался в российский парламент от «Единой России» по 189 одномандатному округу. Новоиспеченный депутат уже сделал заявление на своей странице в соцсетях.

— Огромная ответственность стоит за этой победой, ваша поддержка ко многому обязывает. 189 округ - самый многочисленный, разноплановый и требовательный. Здесь и город Челябинск со спальными и центральными районами, и города Троицк и Пласт, сельские муниципальные районы с совершенно разным уровнем запросов и представлений о деятельности власти, — пишет Павлов на своей личной странице во «Вконтакте». — Работа продолжается. Это только начало.

Владимир Павлов собирается принять участие в сессии ЗСО, которая пройдет 30 сентября. Там как раз и будет решаться вопрос о сложении полномочий.

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