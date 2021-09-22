В Челябинске собираются построить четырехуровневую парковку на территории парка Гагарина

Многоуровневые парковки широко распространены в крупных городах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске планируют построить четырехуровневую автомобильную парковку на 500 мест. Объект должен будет располагаться на территории парка Гагарина на улице Труда, 191-а (недалеко от зоопарка). Постановление об этом было опубликовано на сайте мэрии города.

Согласно документации, минимальная площадь участка составит 300 квадратных метров. А вот максимальная площадь застраиваемой территории в документе не определена. При этом треть участка должна быть озеленена. Публичные слушания по строительству парковки назначены на 30 сентября и пройдут в заочном формате.

Отметим, что похожий проект пытались реализовать в парке Гагарина в 2018 году. В то время на посту мэра находился Евгений Тефтелев. Ему пришлось отказаться от планов после протеста местных жителей.

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