В Миассе машина провалилась в яму возле станции скорой помощи

Фото: ОНФ в Челябинской области

В Миассе легковой автомобиль угодил в глубокую яму на улице Ильмен-Тау.

Машина заехала в яму передним колесом, накренилась и застряла. Люди при происшествии не пострадали, но случай вызвал беспокойство горожан.

Фото: ОНФ в Челябинской области

Провал в земле, по рассказам миасцев, оставили после работ на газовых сетях. Опасный участок даже не позаботились огородить или пометить каким-либо знаком. Рядом с ним находится станция скорой помощи, и горожане опасаются, что следующим провалившимся автомобилем может стать тот, что срочно везет к врачам пациента.

Участники «Общероссийского народного фронта» в связи с происшествием возле станции скорой помощи обратились к руководству Миасса. Активисты требуют как можно скорее принять меры безопасности.

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