В Челябинске возле «Юности» сделают еще одну парковку для приезжающих к новой набережной

Пока припарковаться можно только со стороны колеса обозрения Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске возле ДС «Юность» появится обустроенная стоянка для приезжающих прогуляться по новой набережной. Площадку сделают перед центральным входом во дворец спорта.

На Красной уже установили светофор. Но на этом перемены не закончатся. Как рассказала глава Челябинска Наталья Котова, планируется сузить улицу на подъезде к реке Миасс:

— Среди объектов на следующий год — это зона, которая находится возле центрального входа во ДС «Юность», ее планируем связать с набережной, заузить улицу немного для того, чтобы трафик был поспокойнее, парковку сделать, чтобы жители могли приезжать, оставлять автомобили и прогуливаться набережной.

По словам Натальи Котовой, сейчас проект по реконструкции улицы в разработке. Только после его готовности будет объявлен аукцион.

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