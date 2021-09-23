Челябинский общественник выступил в поддержку диабетиков Южного Урала

В начале сентября десятки жителей Челябинской области, страдающих диабетом, присоединились к флешмобу «#Диабетунет», в котором призвали профильные ведомства обратить внимание на проблему с выдачей средств непрерывного мониторинга глюкозы для детей. Родители жалуются, что детям постоянно приходится прокалывать пальцы для использования глюкометров. Кроме того, многие диабетики не могут получить положенные государством лекарства.

На проблему обратил внимание челябинский общественник, лидер региональной «Родины» Сергей Смышляев:

«Мы слышим много бравады с экранов телевизоров, как люди в дорогих костюмах и с важными должностями, вещают о том, как важно заботиться о детях, о будущем страны и как много они для этого делают.

Но вот мы живем здесь, в реальном мире, который отличается от того, что нам вещают там. А здесь, друзья мои, тысячи детей только в одной Челябинской области страдают от страшного недуга — сахарного диабета. Он и для взрослого человека может казаться приговором, а маленькому ребенку, который только начинает жить — каково ему? Многие типы диабета — инсулинозависимы, без лекарств просто не выжить. Не выжить и без постоянного наблюдения за уровнем глюкозы в крови. Но власть не знает, не слышит или не хочет слушать голоса родителей и их детей.

Поэтому эти голоса стали громче — диародители объединились во флешмобе #Диабетунет #Властьнаснеслышит, требуя то, что им положено. Требуя то, что в силах решить нашему правительству — бесплатной выдачи средств непрерывного мониторинга глюкозы для детей, а также лекарств, необходимых для поддержания здоровья.

Тут уже дело не в комфортной жизни, а просто в выживании. Сейчас мы готовим обращения в Государственную Думу РФ, Министерство здравоохранения РФ и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Мы не требуем сверх того, что вы должны делать. Но хотя бы делайте эту работу, потому что в ваших руках жизни тысяч будущих южноуральцев. В ваших руках и на вашей совести».