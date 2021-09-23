В Челябинской области роботы будут изготавливать боеприпасы для танков и кораблей

Производство снарядов собираются увеличить в 1,5 раз Фото: Михаил ПАТЛИС

Завод «Пластмасс» в Копейске получит около 250 млн рублей на создание нового комплекса по сборке снарядов для танковых пушек, корабельных орудий и артиллерийских установок.

Как сообщают в пресс-службе госкорпорации Ростех, к которой относится предприятие, новое производство планируют запустить в 2023 году. Площадь промышленной площадки составит почти 4 тыс. квадратных метров. Изготовление боеприпасов постараются максимально роботизировать, уменьшив количество операций, которые на заводе выполняют вручную.

— Мы заинтересованы в том, чтобы организовать так называемое «безлюдное производство» и вывести персонал из особо опасных зон. Автоматизированная система управления будет контролировать и синхронизировать все производственные процессы нового комплекса завода «Пластмасс», — рассказал гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Он добавил, что после выхода цеха на полную мощность производство боеприпасов должно возрасти в полтора раза.

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