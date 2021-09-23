В Челябинске мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за курения

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел сегодня на улице Электровозной в Челябинске. Около трех ночи загорелось помещение в одноэтажном доме на нескольких хозяев.

Из горящего здания успели выйти женщина с ребенком. Оба не пострадали.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 69-летнего хозяина загоревшейся квартиры.

– По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Со слов очевидцев, погибший мужчина курил и употреблял спиртные напитки, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Там уточнили, что пожар удалось быстро потушить. У огня отстояли две квартиры по соседству с загоревшейся, в том числе ту, где живут мать с ребенком.

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