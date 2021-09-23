Подросткам, устроившим стрельбу в жилом комплексе Челябинска, пригрозили штрафом

Пистолеты, из которых стреляли подростки, продаются без лицензии. Фото: Архив "КП"

Полицейские установили личности подростков, которые 29 августа стреляли из пистолетов по окнам в жилом комплексе «Территория» Челябинска. Молодых людей могут оштрафовать на суммы от 500 до 1000 рублей или арестовать на 15 суток. Их родителям тоже грозит штраф.

Стрельба началась из-за конфликта между шумной компанией и соседями. Молодые люди громко слушали музыку, после чего получили в свой адрес несколько замечаний. Подросткам это не понравилось: они вышли на улицу и начали стрелять из стартового и пневматического пистолетов по окнам соседей. Происходящее запечатлела камера домофона. Одному из стрелков нет 18 лет. Его поставили на учет.

Жильцы «Территории» рассказывают, что это не первый случай, когда в жилом комплексе молодые люди размахивают оружием. Пистолеты, из которых стреляли подростки, продаются без лицензии.

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