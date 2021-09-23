ЦКС фиксирует увеличение объема древесных отходов, складируемых на контейнерных площадках

Фото: ЦКС

В осенний период специалисты регионального оператора фиксируют рост объемов образования мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам. Спилы деревьев, обрезь веток, старая ботва заполняют контейнерные площадки, блокируя доступ к мусорным бакам, а в некоторых случаях образуя несанкционированные свалки. Такая ситуация наблюдается во многих муниципалитетах и характерна как для частного сектора, так и для территорий многоквартирных домов.

Например, жители города Магнитогорска в последние дни обращают внимание на складирование сухих веток вблизи мусорных баков, расположенных по адресу улиц Народная, 5 и Московская, 26/3. Гора растительного мусора выросла и рядом с контейнерной площадкой в Миассе по ул. Макаренко, 2.

Свалки из древесных отходов образовались и во дворе дома 45а по улице Российской в Челябинске.

— У мусорных баков два КамАЗа срезанных веток. С апреля прошу вывезти, но управляющая компания не реагирует, — пишет в социальных сетях возмущенный житель областного центра.

Фото: ЦКС

ЦКС поясняет: отходы, образовавшиеся в ходе санитарной обрезки деревьев и уборке урожая, не относятся к ТКО и не вывозятся региональным оператором в рамках оказания коммунальной услуги. По вопросу утилизации растительного мусора с придомовой территории в многоквартирном фонде рекомендуем обратиться в управляющую компанию или в ТСЖ, а жители частного частного могут адресовать данные вопросы в администрацию муниципалитета.

Центр коммунального сервиса обращается к южноуральцам с просьбой не складировать ветки и спилы деревьев в контейнеры для ТКО. Растительный мусор не только осложняет процесс выгрузки ТКО, но и может стать причиной поломки баков и механизма прессования в мусоровозах.

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