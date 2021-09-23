В школах Челябинска начались учебные тревоги

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Сирена прозвучала в школе №147 Челябинска. Приехали две пожарные машины, детей быстро эвакуировали без одежды.

— У детей эвакуация, вывели без курток! Ну как так. А потом лечить будем, — пишут родители в чате.

— Мне дочь написала, что очень замерзли все они и напугались, — пишет еще одна мама.

— Пожарная тревога прошла успешно по плану школы, — сообщили в администрации учебного заведения. — Никакой паники не было. При реальной экстренной ситуации дети покидают школу, не одеваясь и не беря никаких вещей.

В учебных заведениях начались плановые учения. Но особое значение им стали придавать после событий в Перми, где первокурскник устроил стрельбу в университете. В Министерстве образования Челябинской области заявили, что предприняли уже все меры для обеспечения безопасности в учебных заведениях.

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