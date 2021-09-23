В Челябинске открылась фотовыставка, созданная подростками

Фото: МТС

Приют Карена Даллакяна, хоккейная школа «Трактор», Челябинский трубопрокатный завод и многое другое – в Челябинске открылась фотовыставка об одном дне из жизни города. 110 репортажных снимков юных южноуральских фотографов вошли в фотовыставку «Один день из жизни Челябинска», которая открылась в Государственном историческом музее Южного Урала в рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Для создания этой фотовыставки в течение одного дня 20 апреля с 00:00 до 23:59 школьники выходили на улицы Челябинска, чтобы запечатлеть жизнь мегаполиса и загрузить фотографии на сайт проекта «Поколение М» для участия в онлайн-конкурсе. Среди тысячи присланных фотографий наставник проекта «Поколение М» в направлении «Life-фото», известный российский фотожурналист, куратор культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников отобрал самые яркие.

Фото: МТС

Победителей конкурса фотографий, сделанных для выставки по итогам фотокросса, наградили организаторы проекта – директор МТС в Челябинской области Андрей Березной и куратора фотонаправления проекта «Поколения М» Василий Прудников. После этого юные фотографы посетили творческую встречу по репортажной фотографии, где разобрали все работы участников фотокросса «Один день из жизни Челябинска», вошедшие в одноименную фотовыставку.

«В Челябинске много творческих детей, сильная фотошкола и преданное своему делу фотосообщество. Каждый год южноуральские подростки активно участвуют в фотоконкурсах проекта «Поколение М» и заявляют о себе на всю Россию. Их талант и желание развиваться нашли отражение в снимках, которые легли в основу фотовыставки «Один день из жизни Челябинска». Надеюсь, что фотопроект, созданный подростками, вдохновит сверстников и взрослых на собственные эксперименты и саморазвитие». — прокомментировал наставник проекта «Поколение М» по направлению «Life-фото» Василий Прудников.

Фото: МТС

Участники проекта «Поколение М» также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на 63 детские операции. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.