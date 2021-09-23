ЮУрГУ перешел на дистанционное обучение, теперь студенты посещают только семинары

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

С 23 сентября студенты Южно-Уральского государственного университета учатся из дома. Вуз перешел на обучение с помощью электронных и дистанционных технологий. Распоряжение 22 сентября подписал ректор Александр Шестаков.

— Мы перешли на смешенное обучение. О такой вероятности ректор говорил еще летом, — прокомментировали в пресс-службе вуза. — Дистанционно будут проводиться только поточные лекции. Семинары, лекции в небольших группах проходят в обычном очном формате.

Сейчас в ЮУрГУ организуют консультации по дистанционному обучению для первокурсников. Пока это единственный университет в Челябинске на дистанционном обучении. Как сообщили в ЧелГУ, у них благополучная ситуация по заболеваемости благодаря вакцинации, и речи о дистанте пока не идет.

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