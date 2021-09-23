Челябинец, выбросивший щенка с восьмого этажа, продолжает издеваться над животными

Фото: читательница КП-Челябинск

Жители дома №30 по улице Чичерина в Челябинске, пытаются защитить животных от хозяина. Их сосед в июне этого года выбросил с балкона шестимесячного щенка овчарки. Щенок умер вскоре после падения. В квартире, которую снимает мужчина, все еще живет другая собака. В подъезде почти непрерывно слышен ее лай.

В ночь с 17 на 18 сентября встревоженные жильцы даже вызывали спасателей. В диспетчерской вызов переадресовали полицейским. Те сообщили соседям, что видели в квартире истощенную собаку. Ее хозяин в ту ночь был пьян.

– Вчера я звонила в службу спасения, они меня переключили на полицию. Девушка вызов приняла, потом мне мужчина позвонил, расспросил все, сказал, что сообщит участковому. Я решила, что уже никто из полиции не приедет, но они все-таки прибыли. Пошли все вместе к той квартире, но нам никто так и не открыл. Как бы не случилось беды. Собачка хоть лает, жива. Кошечки, поди, нет уже, – рассказала одна из жительниц дома.

Соседи уже связались с приютом для животных, для собаки подготовили место на случай, если ее получится забрать у хозяина.

В городском управлении МВД подтвердили, что сообщение о возможном жестоком обращении с животными зарегистрировано. Сейчас проводится проверка.

Напомним, 30-летний мужчина выбросил щенка с балкона восьмого этажа ночью 17 июня. Челябинец был пьян. Позже он рассказал, что получил питомца бесплатно, по объявлению о раздаче животных. В съемной квартире, где проживает мужчина, щенок грыз мебель и линолеум. Это раздражало горожанина. Выйдя из себя, он схватил собаку и, держа ее на руках за ограждением балкона, принялся ругать. Но в итоге якобы нечаянно уронил.

За жестокое обращение с животным мужчину привлекли к уголовной ответственности. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Добавим, гибель щенка на улице Чичерина – не единственный случай жестокости в регионе. На прошлой неделе приговор вынесли еще одному челябинцу, в пьяном угаре выбросившему собаку из окна. Живодера отправили на обязательные работы на 160 часов. А в Магнитогорске мужчину, который на глазах у детей сбросил собаку с девятого этажа, отправили на три года в колонию строгого режима.

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