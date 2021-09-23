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Политика23 сентября 2021 13:31

Алексей Текслер отказался от места в Госдуме

Губернатор Челябинской области возглавил список «Единой России» на прошедших выборах, но работать депутатом не собирается
Елена КОЛЧИНА
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Алексей Текслер останется губернатором Челябинской области

Алексей Текслер останется губернатором Челябинской области

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы.

— Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ, — сообщили в пресс-службе главы региона.

Новый состав Госдумы будет сформирован по итогам прошедших выборов. Голосование проходило с 17 по 19 сентября.

Алексй Текслер на выборах возглавлял партийный список «Единой России» в Челябинской области.

По итогам подсчета голосов «Единая Россия» в регионе набрала 34,3%, КПРФ — 19,7%. У «Справедливой России — За правду» — 17,3% голосов, партии «Новые люди» досталось 8,3%, ЛДПР — 7,8%. Итоги голосования сильно отличаются от общероссийских.

Ранее из-за результатов выборов ушел в отставку вице-спикер челябинского Законодательного собрания.

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