В Роспотребнадзоре раскрыли данные о заносах ротавирусной инфекции в детские сады Челябинской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

Родители воспитанников челябинского детского сада №99, расположенного в Парковом-2, штурмуют редакцию жалобами на происходящее в учреждении. Сообщают, что их детей буквально выкашивает из групп — на больничный уходят с болями в животе и рвотой. Мамы подозревают, что у детей ротавирус и просят руководство учреждения принять меры. Вот только в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в полномочиях которого вводить карантин, на официальный запрос КП-Челябинск не подтвердили данные об этой инфекции.

— С начала учебного года очагов групповой заболеваемости ротавирусной инфекции среди детей детских образовательных учреждений по Челябинской области не зарегистрировано, — сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов. — Регистрируются единичные заносы острой кишечной инфекции (ОКИ) неустановленной этиологии в детские образовательные учреждения без дальнейшего распространения инфекции.

Для предупреждения распространения заболеваний острыми кишечными инфекциями, специалистами управления Роспотребнадзора по Челябинской области совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области вводят дополнительные противоэпидемические мероприятия в детских образовательных учреждениях.

— Усиливается утренний прием детей в карантинные группы (термометрия), дезинфекционный режим в группах, устанавливается медицинское наблюдение за контактными, — добавил Анатолий Семенов. — Ситуация находится на контроле специалистов управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Как сообщила корреспонденту КП-Челябинск исполняющая обязанности заведующей детского сада №99 Людмила Булкова, 22 сентября на карантин по предписанию Роспотребнадзора закрыли одну группу. Причина — случай кишечной инфекции.

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