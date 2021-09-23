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Общество23 сентября 2021 14:02

Штрафы на 6 миллионов рублей заплатили челябинцы с начала года

Данные приводит Челябинская городская дума
Ольга ЩАПИНА
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Штраф за паркову на газоне спустя два месяца удваивается

Штраф за паркову на газоне спустя два месяца удваивается

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года административная комиссия Челябинска составила более 1200 протоколов о правонарушениях. В общей сложности челябинцы заплатили городской казне 6 млн рублей. При этом собираемость штрафов выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Платить стали больше из-за новой статьи КоАП.

— Оптимизировать работу комиссии позволила успешная реализация новой практики применения статьи 20.25 КоАП, когда за неуплату административного штрафа в 60-дневный срок в судебном порядке предусмотрено взыскание с нарушителя дополнительного штрафа в 2-кратном размере, — пояснили в Челябинской городской думе.

Комиссия Челябинска штрафует за торговлю в неустановленных местах, парковку на газоне, детских и спортивных площадках, отсутствие благоустройства после земляных работ, плохую уборку снега и кошение травы, свалки мусора, неопрятные входные группы магазинов, листовки и надписи на ограждениях.

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