Штрафы на 6 миллионов рублей заплатили челябинцы с начала года

Штраф за паркову на газоне спустя два месяца удваивается Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года административная комиссия Челябинска составила более 1200 протоколов о правонарушениях. В общей сложности челябинцы заплатили городской казне 6 млн рублей. При этом собираемость штрафов выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Платить стали больше из-за новой статьи КоАП.

— Оптимизировать работу комиссии позволила успешная реализация новой практики применения статьи 20.25 КоАП, когда за неуплату административного штрафа в 60-дневный срок в судебном порядке предусмотрено взыскание с нарушителя дополнительного штрафа в 2-кратном размере, — пояснили в Челябинской городской думе.

Комиссия Челябинска штрафует за торговлю в неустановленных местах, парковку на газоне, детских и спортивных площадках, отсутствие благоустройства после земляных работ, плохую уборку снега и кошение травы, свалки мусора, неопрятные входные группы магазинов, листовки и надписи на ограждениях.

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