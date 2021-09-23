«Челбаскет» начинает новый баскетбольный сезон стартом в Кубке России

"Челбаскет" в отборочном туре Кубка России сразится с магнитогорским "Металлургом" Фото БК "Челбаскет".

Большой баскетбол возвращается на Южный Урал уже в эту пятницу. Новый сезон 2021-2022 стартует в Магнитогорске. Здесь с 24 по 26 сентября пройдет отборочный тур Кубка России по баскетболу. По результатам жеребьевки в одну группу попали две команды из Челябинской области — «Металлург» (Магнитогорск) и «Челбаскет» (Челябинск). К ним присоединились еще две команды — «Нефтехимик» (Тобольск) и «Енисей-2» (Красноярский край).

Отметим, что в новом сезоне в Кубке России по баскетболу примут участие 33 команды — 15 клубов Мужской Суперлиги 1, 11 клубов Мужской Суперлиги 2 и семь молодежных составов команд Единой лиги ВТБ. Лучшие команды согласно рейтингу по результатам прошлого розыгрыша Кубка квалифицированы сразу в финальный этап — сетку плей-офф, — и начнут свой путь к заветному трофею с 1/16 или 1/8 финала. Остальным коллективам предстоит сыграть матчи отборочного раунда, в том числе магнитогорскому «Металлургу» и челябинскому «Челбаскету».

Все матчи отборочного тура в Магнитогорске пройдут в ДС им. И.Х. Ромазана (пр. Ленина, 97а). Трансляции можно увидеть в группе «Челбаскет» ВКонтакте https://vk.com/bkchelbasket

Расписание игр Отборочного раунда

24 сентября (пятница)

15.00 Челбаскет (Челябинская область) — Нефтехимик (Тобольск)

18.00 Металлург (Магнитогорск) — Енисей — 2 (Красноярский край)

25 сентября (суббота)

15.00 Енисей — 2 (Красноярский край) — Челбаскет (Челябинская область)

18.00 Нефтехимик (Тобольск) — Металлург (Магнитогорск)

26 сентября (воскресенье)

15.00 Нефтехимик (Тобольск) — Енисей — 2 (Красноярский край)

18.00 Металлург (Магнитогорск) — Челбаскет (Челябинская область)

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