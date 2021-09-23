В Челябинске умер полуторагодовалый ребенок, он мог отравиться растворителем

Точная причина смерти ребенка пока не известна Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинском микрорайоне Новосинеглазово умер ребенок 1,5 лет. Об этом сообщили жители микрорайона в соцсети. Предположительно малыш выпил растворитель – бензин или ацетон.

– Это просто крик души. Вчера погиб полуторагодовалый ребенок, у нас в поселке, он выпил бензин из баночки, родители не усмотрели, – написал житель Новосинеглазово.

Информацию о смерти малыша подтвердили в региональном СУ Следственного комитета. Там уточнили, что видимых причин насильственной смерти нет. Причину гибели ребенка поможет установить судебно-медицинская экспертиза.

Проверку начали также в прокуратуре региона. В надзорном ведомстве выяснят, не произошла ли смерть ребенка по недосмотру специалистов, работающих в системе профилактики.

Ранее в поселке под Челябинском от ожогов погиб двухгодовалый мальчик. Ребенка облили кипятком.

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