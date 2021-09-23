В Челябинске окончены поиски 14-летней школьницы, пропавшей возле здания МФЦ

В ориентировке сообщалось, что девочку видели в последний раз возле этого места. Фото: google.ru/maps

В Челябинске завершились поиски пропавшей возле здания МФЦ 14-летней школьницы. Она вышла на связь с родными, и сейчас с ней все в порядке. Информацию об этом подтвердили в группе волонтерского отряда «Легион-СПАС» во «ВКонтакте».

Полицейские и волонтеры искали школьницу больше недели. В распространяемой ориентировке сообщалось, что она пропала 14 сентября возле МФЦ по улице Университетская набережная, 125.

— Рост 160-165 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые до плеч, глаза зеленые, — говорилось в ориентировке. — Была одета: серая футболка, серые спортивные штаны, черные кроссовки.

Отметим, что подросток сбегает из дома не в первый раз. После этого ее родным приходится обращаться за помощью к полицейским и поисковым отрядам. Обычно девочка гуляет одна не больше двух дней, но в этот раз ее уход затянулся.

В конце августа в челябинском поселке Вавиловец пропала другая 14-летняя школьница. Она сказала маме, что пошла гулять с подругой. Вечером ее телефон оказался выключен. Полиция «пробила» биллинг телефона. Последняя точка была возле дома, а потом кто-то вытащил сим-карту. Позже пропавшую нашли в Самаре.

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