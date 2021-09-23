Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 15:36

Росприроднадзор Челябинской области выяснит причину зеленого цвета воды в реке Ай

Сообщение об экологической катастрофе появилось в социальных сетях
Ольга ЩАПИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Гражданский патруль Златоуст/vk.com

Фото: Гражданский патруль Златоуст/vk.com

Активисты «Гражданского патруля» в Златоусте опубликовали фотографии, снятые, по их словам, вблизи Металлургического завода. На снимках видно, что вода в реке аномально зеленого цвета.

— В сентябре уже нельзя списать загрязнения такого рода на цветение водорослей, учитывая, что на улице снег летит, — пишут активисты. — Здесь явно сливали какую-то химию.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области подтвердили, что к ним поступил сигнал о загрязнении.

— Сотрудники Росприроднадзора уже выехали на место, — отметили в минэкологии. — Будут взяты пробы воды в реке Ай.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru