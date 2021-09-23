Росприроднадзор Челябинской области выяснит причину зеленого цвета воды в реке Ай

Фото: Гражданский патруль Златоуст/vk.com

Активисты «Гражданского патруля» в Златоусте опубликовали фотографии, снятые, по их словам, вблизи Металлургического завода. На снимках видно, что вода в реке аномально зеленого цвета.

— В сентябре уже нельзя списать загрязнения такого рода на цветение водорослей, учитывая, что на улице снег летит, — пишут активисты. — Здесь явно сливали какую-то химию.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области подтвердили, что к ним поступил сигнал о загрязнении.

— Сотрудники Росприроднадзора уже выехали на место, — отметили в минэкологии. — Будут взяты пробы воды в реке Ай.

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