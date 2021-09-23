Искусственный интеллект создал логотип Челябинска из подписей жителей города

В процессе создания логотипа нейросеть обработала несколько тысяч подписей жителей города. Фото: ЧЕЛЯБДИЗАЙН

Дизайнеры и специалисты в области искусственного интеллекта прогнали через нейросеть рукописные варианты слова «Челябинск», которые присылали жители города в начале сентября на сайт chel-slovo.ru. Компьютер обработал несколько тысяч запросов и в конечном итоге создал «народный» логотип столицы Южного Урала. И у него получилось даже передать суть Челябинска.

Получившейся логотип вышел добродушным и жизнерадостным. Так, нейросеть уловила несколько интересных деталей: буква «Ч» с веселым «чубчиком», а также «дымок-облачко» в букве «б».

Фото: ЧЕЛЯБДИЗАЙН

Фото: ЧЕЛЯБДИЗАЙН

На такой необычный эксперимент с применением искусственного интеллекта отважились датасайентисты Napoleon IT и дизайнеры сообщества ЧЕЛЯБДИЗАЙН. Их задумку поддержал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Было решено попросить жителей города через соцсети и СМИ о том, чтобы они электронно присылали свои надписи со словом «Челябинск» для создания логотипа.

Напомним, официальный логотип к празднованию 285-летия города Челябинска вызвал в соцсетях неожиданный эффект. Вместо «285» читается «SOS», но поскольку дизайнеры решили пойти дальше и вписали туда «2021», то получилось «SOSI». В итоге люди начали делать в интернете мемы с логотипом.

— Логотипы городов редко принимаются их жителями благосклонно, особенно, когда у таких работ есть объявленный автор или дизайн-студия. Фокус людей смещается с эстетических и функциональных качеств конкретной работы на личность автора, имя студии или сумму контракта. Большинство созданных логотипов городов служат недолго и неэффективно или воспринимаются обществом в штыки, — делятся своим мнением специалисты ЧЕЛЯБДИЗАЙН.

СПРАВКА

Napoleon IT — глобальная продуктовая IT-компания, предоставляющая с 2011 года доступ к инновационным технологиям, уникальным талантам и международной экспертизе, с собственной научно-образовательной базой и глубокой экспертизой в AI.

«ЧЕЛЯБДИЗАЙН» — сообщество независимых дизайнеров и неравнодушных горожан, которое инициирует и реализует проекты, посвященные дизайну для Челябинска. В числе реализованных проектов — карта пешеходного маршрута по городу на остановках общественного транспорта, дизайн навигационных стелл на Кировке, дизайн остановочных фризов и другие проекты.

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