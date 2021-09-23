Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 17:01

Челябинский аэропорт показал новый аэродром, на который самолеты могут садиться даже в туман

Возможность посадки в ограниченной видимости есть не во всех городах России
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Примерно в таких условиях видимости самолеты могут садиться на посадку. Фото: читатель КП

Примерно в таких условиях видимости самолеты могут садиться на посадку. Фото: читатель КП

Аэропорт имени Курчатова в Челябинске продемонстрировал работу нового аэродрома, который может работать в условиях ограниченной видимости. Видео с посадкой самолета на полосу было опубликовано в Instagram-аккаунте воздушной гавани.

— В России всего 6 аэродромов имеют III категорию ИКАО ((ICAO, International Civil Aviation Organization). Челябинский в их числе. Это значит, мы можем принимать самолеты при самых сложных погодных условиях. Благодаря специальному оборудованию на взлетно-посадочной полосе воздушные суда смогут садиться «вслепую» даже при видимости менее 30 метров, — сообщает пресс-служба аэропорта Челябинска.

Челябинский аэропорт показал аэродром, на который самолеты могут садиться даже в туман

В октябре прошлого года в Челябинске на несколько дней установилась туманная погода. Из-за этого аэропорту имени Курчатова приходилось менять свое расписание, а все прилетающие самолеты временно перенаправлять в Екатеринбург. Но теперь с получением III категории ИКАО таких проблем больше не будет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru