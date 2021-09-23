В Челябинске осудили двух подростков за ограбление курьера по доставке еды

С похищенными продуктами молодые люди скрылись в своей квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске осудили двух 17-летних парней за ограбление доставщика еды. Они были признаны виновным в совершении преступления по пункту «а» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как было установлено судом, обвиняемые ночью в апреле 2021 года находились в квартире по улице Тухачевского и заказали доставку суши на 1800 рублей. Затем подростки вышли во двор и стали караулить курьера. Когда он пришел, то они вырвали у него пакет с продуктами и скрылись в квартире.

— Вину подсудимые признали в полном объеме и раскаялись в содеянном. Также они возместили причиненный ущерб, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ленинский районный суд Челябинска назначил обоим подросткам наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год каждому.

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