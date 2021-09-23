Подозреваемый во взятке соратник челябинского экс-губернатора Юревича переизбрался в Госдуму

Вадим Белоусов. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, который являлся соратником экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, смог переизбраться в российский парламент. На прошедших выборах он баллотировался по спискам партии «Справедливая Россия — За правду» от Кировской области и Удмуртской республики. В предыдущем созыве депутат являлся представителем Южного Урала.

В настоящий момент Вадим Белоусов является фигурантом уголовного дела о получении взятки в 3 млрд рублей. По версии следствия, он вместе со своей тещей Маргаритой Бутаковой и экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получил эти деньги от дорожно-строительного холдинга за покровительство деятельности.

Уголовное дело рассматривается в Московском городском суде. В ходе следствия Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Что касается Михаила Юревича, то его объявили в международный розыск.

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