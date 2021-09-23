«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом выиграл у ЦСКА

"Трактор" впервые за 4,5 годы выиграл у ЦСКА в Челябинске. Фото ХК "Трактор".

«Медведям» нужно было срочно реабилитироваться после недавнего разгромного домашнего поражения от минского «Динамо» 0:5. Соперник — крепкий орешек — московские армейцы. Обе команды перед матчем 23 сентября занимали в своих конференциях третьи места...

ЦСКА открыл счет на 15 минуте, «Трактор» через пару минут сравнивает счет — гол на счету Теэму Пулккинена, а в середине второго периода Владимир Ткачев вывел челябинцев вперед — 2:1. Этот счет сохранился до конца поединка. Получается, пропустили, отыграли, вышли вперед и довели дело до победы. Кстати, за последние 4,5 года «Трактор» впервые выиграл у ЦСКА на домашней площадке. Этот успех позволил черно-белым подняться на вторую строчку в Восточной конференции КХЛ.

25 сентября «Трактор» в Екатеринбурге сыграет с местным «Автомобилистом», начав трехматчевую гостевую серию.

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