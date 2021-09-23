Житель Челябинска украл шампунь в магазине и прилег поспать на месте преступления

Фото: ВАРЯГ технологии безопасности / vk.com

В Челябинске задержали мужчину, который попытался украсть шампунь в магазине на Свердловском проспекте. А все по тому, что злоумышленник заснул прямо на месте преступления.

Как сообщили в охранном предприятии «Варяг», мужчина находился подшофе. Вскоре в магазин приехали полицейские и задержали злоумышленника. Теперь ему придется объяснятся, почему именно он решил взять шампунь.

Воровство в магазинах Челябинска — не редкость. Этой весной в ТРК «Алмаз» задержали мать и дочь за то, что они пытались пронести мимо кассы носки и нижнее белье. А в июне прошлого года покупательница в «Ашане» попыталась украсть 31 тюбик зубной пасты. На место пришлось вызывать Росгвардию.

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