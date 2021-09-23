В челябинском аэропорту задержали пассажира за оскорбления стюардесс и командира воздушного судна

Фото: Андрей АБРАМОВ

В аэропорту имени Курчатова транспортные полицейские задержали 37-летнего мужчину, который устроил дебош на борту рейса «Челябинск – Новосибирск». Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

— Пассажир во время посадки в самолет нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и командира воздушного судна. Нарушитель был снят с самолета и доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Другой случай произошел 21 сентября на первом этаже зала внутренних линий аэропорта. Во время ожидания рейса «Челябинск – Краснодар» 46-летний мужчина нарушал общественный порядок и ругал матом пассажиров. На место происшествия была вызвана транспортная полиция. Нарушителя доставили в дежурную часть и отношении него составили административный прокоткол за мелкое хулиганство. Также сейчас следователи решают вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности.

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