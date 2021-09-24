Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2021 6:10

Среди альпинистов, попавших в непогоду на Эльбрусе, оказалась девушка из Челябинска

Из 19 человек погибли пятеро
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кадр из видео во время спасательной операции.

Кадр из видео во время спасательной операции.

Среди альпинистов, попавших в буран на горе Эльбрус, оказалась девушка из Челябинска. Пока это предварительный список группы, в которой состояло 19 человек. Все они оказались в плену у непогоды на экстремальной вершине. Погибли пятеро человек.

Как сообщает «КП-Ставрополь», 23 сентября на высоте около 5400 метров альпинисты попали в метель. Они запросили помощи у МЧС. Но пребывание в условиях сильного ветра и мокрого снега закончилось трагедией. Пять человек спасти не удалось.

Тела погибших пока останутся на Эльбрусе. Выживших эвакуировали, сейчас им оказывается медицинская помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru