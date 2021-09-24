Среди альпинистов, попавших в непогоду на Эльбрусе, оказалась девушка из Челябинска

Кадр из видео во время спасательной операции.

Среди альпинистов, попавших в буран на горе Эльбрус, оказалась девушка из Челябинска. Пока это предварительный список группы, в которой состояло 19 человек. Все они оказались в плену у непогоды на экстремальной вершине. Погибли пятеро человек.

Как сообщает «КП-Ставрополь», 23 сентября на высоте около 5400 метров альпинисты попали в метель. Они запросили помощи у МЧС. Но пребывание в условиях сильного ветра и мокрого снега закончилось трагедией. Пять человек спасти не удалось.

Тела погибших пока останутся на Эльбрусе. Выживших эвакуировали, сейчас им оказывается медицинская помощь.

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