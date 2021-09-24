В Челябинске водитель Chevrolet украл крышку с канализационного колодца

Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com

На одном из люков на улице Прокатной в Челябинске пропала крышка. Запись, сделанная камерой уличного наблюдения, показала, что крышку забрал водитель иномарки.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, как к люку подъезжает красный Chevrolet. Водитель выходит из машины, вероятно, кладет металлическую крышку в салон, а затем благополучно уезжает.

Напомним, крышки с люков стали исчезать в Челябинске так часто, что в мэрии даже заподозрили существование банды, специализирующей на их краже. Только за три месяца пропали две сотни металлических крышек. Похитители уже попадали на видео. Это были трое молодых людей на автомобиле.

В сентябре полицейским удалось отыскать более сотни крышек.

Напомним, в Челябинске восьмилетний ребенок провалился в открытый колодец в переулке Мамина. А в центре города ребенок пострадал из-за неплотно закрытого люка.

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